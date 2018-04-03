Мастера народно-художественных промыслов пользуются мерами господдержки

В прошлом году меры господдержки получили более 200 предприятий и самостоятельно работающих мастеров, сохраняющих традиционно бытовавшие на территории региона народные промыслы.

— Традиции народных художественных промыслов в Ярославской области очень сильны. Для их сохранения и передачи следующему поколению мы оказываем помощь предпринимателям и мастерам, которые являются носителями знаний и опыта, — рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности — председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. — Однако важно не только сохранять эти промыслы, но и развивать их, не теряя самобытности, встраивать в современные тенденции.

Для предпринимателей, работающих в сфере НХП, доступны различные меры поддержки: льготные микрозаймы, обучение, конкурсы и финансирование участия в региональных и федеральных выставках. Традиционно изделия предприятий народных промыслов представлены на крупных региональных мероприятиях и преподносятся гостям в качестве уникальных сувениров.

Одной из мастерских, получающих господдержку, стала компания «Рыбинские рыбы». Ее изделия представляют собой арт-скульптуры в виде рыб и выполнены в технике резьбы и росписи по дереву — традиционно бытовавших на территории Ярославской области народных промыслов. Организация существует более 10 лет и базируется в Рыбинске . В начале своей деятельности руководитель проекта Алексей Алексашин получил грант Правительства области на открытие своего бизнеса. Сейчас компания уверенно развивается, при мастерской открыт музей рыб — символа города на Волге, издревле жившего рыболовным промыслом, а также туристско-информационный пункт.

Изделия компании — визитная карточка туристического Рыбинска. Подарки и сувениры в виде расписных рыб пользуются большим спросом.