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Градозащитники спасли от застройки Баболовский парк в Петербурге
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Градозащитники спасли от застройки Баболовский парк в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Городской суд Петербурга отказался пересматривать дело о застройке Баболовского парка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Апелляционную жалобу на признание незаконным задания КГИОП на разработку проекта застройки парка подала шведская компания Steelmar Scandinavia. Фирма планировала построить на принадлежащей ей территории площадью 22,7 гектаров 71 коттедж.
Напомним, в январе Куйбышевский районный суд установил, что задание на проектирование коттеджей было выдано шведам с нарушениями. Представители компании пытались оспорить это решение в высшей инстанции и взыскать с градозащитников госпошлину в размере 3 тысяч рублей, однако суд отказал им.
Баболовский парк был основан в Пушкине в XVIII столетии. Главными его достопримечательностями являются Баболовский дворец, каменная ванна Суханова и Таицкий водовод.
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