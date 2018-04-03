Градозащитники спасли от застройки Баболовский парк в Петербурге

Городской суд Петербурга отказался пересматривать дело о застройке Баболовского парка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Апелляционную жалобу на признание незаконным задания КГИОП на разработку проекта застройки парка подала шведская компания Steelmar Scandinavia. Фирма планировала построить на принадлежащей ей территории площадью 22,7 гектаров 71 коттедж.

Напомним, в январе Куйбышевский районный суд установил, что задание на проектирование коттеджей было выдано шведам с нарушениями. Представители компании пытались оспорить это решение в высшей инстанции и взыскать с градозащитников госпошлину в размере 3 тысяч рублей, однако суд отказал им.