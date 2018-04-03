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Новый способ оплаты проезда появился в общественном транспорте Кирова
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Новый способ оплаты проезда появился в общественном транспорте Кирова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Расплатиться за проезд в общественном транспорте Кирове теперь можно с помощью браслета. Об этом сообщает паблик «Кировский транспорт» в социальной сети «Вконтакте».
«Как и транспортная карта, браслет предназначен для оплаты проезда в общественном транспорте, а также для оплаты школьного питания и прохода через турникет», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы оплатить проезд, достаточно приложить браслет к терминалу кондуктора. Для пополнения счета на альтернативном устройстве, также необходимо приложить его к специальному терминалу. Пополнить счёт школьного питания можно по номеру браслета.
Фото: pixabay.com
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