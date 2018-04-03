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Митинги и фейки. В Бурятии началась избирательная кампания в Народный хурал
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Митинги и фейки. В Бурятии началась избирательная кампания в Народный хурал 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Журналистку Евгению Балтатарову в короткие сроки оштрафовали за призыв к несанкционированному митингу
«Полагаю, что в Бурятии в полной мере стартовала новая избирательная кампания, — заявил «ФедералПресс» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Все события прошлой недели отлично свидетельствуют, что в республике уже не просто готовятся к выборам депутатов в Народный хурал, а ее полноценно ведут».
Известный российский политолог обратил внимание, что все это происходит на фоне серьезной политизации общества в провинциях. «Смотрите, что происходило в Подмосковье и Кемерове после ужасной трагедии, — отметил Илья Гращенков. — Региональные элиты точно почувствовали некий вкус к протестным действиям».
Не только шутки ради
Весьма политизированными оказались в нынешнем году первоапрельские шутки в Бурятии. Например, известный в республике режиссер Солбон Лыгденов опубликовал на своей страничке в Фейсбуке специально сделанную черно-белую фотографию главы республики в военной форме времен Великой Отечественной войны. «Глава Республики Алексей Самбуевич Цыденов прошел кастинг, — гласила подпись под фотографией. — Он сыграет в одном из эпизодов кинокартины „321-я сибирская“.
Куда больший резонанс вызвало сообщение бурятской журналистки Евгении Балтатаровой об отставке мэра города Улан-Удэ Александра Голкова, которое появилось у нее на странице в социальной сети через некоторое время после того, как стало известно об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. „Александр Голков подал в отставку по собственному желанию, — написала в Фейсбуке главный редактор интернет-газеты „Республика“. — Эту информацию подтвердили в аппарате полпреда в СФО Сергея Меняйло. Подробности такого решения пока неизвестны“.
Мэр Улан-Удэ Александр Голков стал жертвой „первоапрельской шутки“
Страсти по несанкционированным митингам
Евгения Балтатарова уже довольно давно находится в жестких конфликтных отношениях с градоначальником столицы Бурятии, которые, по оценкам местных наблюдателей, уже давно переросли в откровенную личную вражду. Но на прошлой неделе они явно перешли в фазу апофеоза после того, как утром в четверг, 29 марта, журналистка была задержана прямо на рабочем месте представителями правоохранительных органов. В тот же день спустя два часа состоялось заседание суда, где ей было предъявлено обвинение в призыве к несанкционированному митингу против мэра города Александра Голкова, а потом был наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
»Полиция города Улан-Удэ, отдел общественной безопасности требовали для меня административного ареста, чтобы я не провела тот митинг, за который меня сегодня задержали» — заявила журналистка, став на несколько дней героем новостей из республики.
Ранее ряд общественников дважды пытался организовать митинг в соответствии с законодательством. Однако все попытки провести акцию против градоначальника Улан-Удэ отклонялись мэрией. Тогда журналистка решила прибегнуть к довольно жесткому варианту, который предполагал проведение акции без официального разрешения. Евгения Балтатарова публично объявила, что готова взять на себя «всю полноту ответственности», в связи с чем даже намерена «заплатить административный штраф или отсидеть 10 суток как организатор мероприятия».
Акция откладывается
Чуть позже стало известно, что городские власти все-таки дали возможность провести митинг Алексея Навального в Бурятии. Он должен был состояться вечером 7 апреля на специально предназначенной площадке в парке «Юбилейный». «Нас попросили перенести время акции на вечер, — уверял один из координаторов штаба Навального Денис Скитев. — Теперь юридически наш митинг согласован». Однако на этом приключения с проведением акции не закончились. Выяснилось, что в это же время в этом же месте планировали провести пикет члены молодежной палаты Улан-Удэнского горсовета, и митинг снова отменили.
Сама Евгения Балтатарова объявила об отказе проведения несогласованной акции против Александра Голкова, сообщив, что с властями получилось найти компромисс. «Руководство Бурятии в лице ее главы Алексея Цыденова согласилось встретиться со всеми желающими в актовом зале Национальной библиотеки 7 апреля, — сообщила главный редактор „Республики“ в социальных сетях. — Там мы сможем обсудить все важные вопросы, которые касаются Улан-Удэ».
«Насколько мне известно, не все одобрили мысль о вовлечении главы республики в разразившийся конфликт, который, как казалось, был исключительно внутригородской, а заявления журналистки о том, что на встречу придет мэр города, выглядят малоубедительными, — заявил в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» член попечительского совета фонда «Открытая власть» Егор Петров. — Балтатарова, конечно, отметилась довольно резкими публикациями против Алексея Цыденова, но, по-моему, не скрывает своих симпатий к новому главе республики, которому нужно получить большинство в будущем Народном хурале. Остается ощущение, что вообще вся эта история играет в пользу Цыденова, который через подконтрольных общественников уже посылает предупреждающий сигнал потенциальным противникам».
Экзамен для Цыденова
«Выборы в Хурал станут серьезным экзаменом для Цыденова, у которого очень скромный опыт в региональной политике, — считает директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов. — Чтобы победить на выборах в прошлом году, ему понадобилась масштабная поддержка федерального центра. Включая мягкую «зачистку» сильных потенциальных соперников. Президентская кампания также шла под пристальным контролем кураторов из администрации главы государства. Но предстоящие выборы в Хурал — это кампания регионального уровня, где на федеральный ресурс Цыденов опереться не сможет. Рассчитывать нужно на свои силы, на местных сторонников. Влияние, которое глава региона способен оказать на итоги выборов в Хурал, — это инвестиция в безопасность и стабильность политического будущего Цыденова».
Над главой Бурятии Алексеем Цыденовым пошутили 1 апреля не сильно жестко
«Бурятская политика построена на «полутонах», — заявил «ФедералПресс» политконсультант Константин Бакшеев. — Кто бы ни стоял за Балтатаровой, им стоит помнить, что многие темы сейчас легко списываются на предвыборный ажиотаж. В перспективе, активистку могут натолкнуть на мысль о выдвижении в Хурал, где будет крыться своеобразная ловушка. Мало того, что она окончательно свяжет себя политической подоплекой, но еще и ограничит для себя зоны допустимого, ввиду действия избирательного законодательства».
Впрочем, в стане политологов не все уверены, что разразившийся скандал был результатом продуманной кампании. «Не думаю, что сейчас в интересах Цыденова заигрывать с оппозицией, — отметил Илья Гращенков. — Тем более разыгрывать сложные комбинации».
Фото: pixabay.com, социальные сети
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