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В России узаконены концессионные соглашения в области здравоохранения
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В России узаконены концессионные соглашения в области здравоохранения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении федеральным государственным учреждениям здравоохранения возможности участия в концессионном соглашении на стороне концедента.
Документ, принятый Госдумой 21 февраля и одобренный Советом Федерации 28 марта, размещён во вторник на официальном портале правовой информации.
Закон, подготовленный Правительством, предусматривает появление практики передачи в концессию объектов здравоохранения, включая инфраструктуру для санаторно-курортного лечения.
Новые правила устанавливают, что в случае, если объектом концессии является имущество объектов здравоохранения и если оно принадлежит госучреждению на праве оперативного управления, то подобное учреждение вправе участвовать в концессионном соглашении на стороне концедента — Российской Федерации.
Документ также предусматривает, что такое учреждение вправе исполнять обязательства по концессионному соглашению и выполнять некоторые полномочия концедента, за исключением права заключать, изменять и расторгать соглашения, а также контролировать исполнение концессионером обязательств по соответствующему соглашению.
При этом закон устанавливает, что при передаче данного имущества по концессионному соглашению госучреждение не должно лишиться возможности работать в нём согласно уставу организации.
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