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Школьница из Лосиноостровского выиграла городской конкурс «Мой заповедный уголок»
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Школьница из Лосиноостровского выиграла городской конкурс «Мой заповедный уголок» 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Третьеклассница из Лосиноостровского, учащаяся школы №1955 Юлия Х. стала победительницей конкурса «Мой заповедный уголок», приуроченного к 90-летию легендарного журнала «Юный натуралист».
— На конкурс Юля представила удивительную презентацию «В мой лес должны вернуться ёжики», в которой рассказала о своей работе и работе всей своей семьи по возвращению ежей в один из лесов Александровского района Владимирской области, — пояснили в администрации школы.
В награду девочка получила диплома и годовую подписку на журнал «Юный натуралист». (иб)
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