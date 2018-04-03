Школьница из Лосиноостровского выиграла городской конкурс «Мой заповедный уголок»

Третьеклассница из Лосиноостровского, учащаяся школы №1955 Юлия Х. стала победительницей конкурса «Мой заповедный уголок», приуроченного к 90-летию легендарного журнала «Юный натуралист».

— На конкурс Юля представила удивительную презентацию «В мой лес должны вернуться ёжики», в которой рассказала о своей работе и работе всей своей семьи по возвращению ежей в один из лесов Александровского района Владимирской области , — пояснили в администрации школы.

В награду девочка получила диплома и годовую подписку на журнал «Юный натуралист». (иб)