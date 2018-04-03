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Начальник отдела полиции Восточного Дегунина будет принимать жителей по понедельникам
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Начальник отдела полиции Восточного Дегунина будет принимать жителей по понедельникам 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Обнародован график приема населения руководящим составом ОМВД России по району Восточное Дегунино на апрель 2018 года. Согласно ему, начальник отдела полиции Станислав Борисов будет принимать жителей района по понедельникам с 16.00 до 18.00. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.
— Горожане могут обратиться с любой проблемой: пожаловаться на бездействие правоохранительных органов, узнать о ходе следствия или проконсультироваться по правилам составления заявлений, — рассказал представитель пресс-службы.
Он также уточнил, что к заместителю начальника отдела полиции Вадиму Громову можно будет обратиться по пятницам, 6, 13, 20 и 27 апреля, с 16.00 до 19.00. Заместитель начальника отдела Дмитрий Иванов примет желающих 3, 10, 17 и 24 апреля с 11.00 до 13.00. Также по вторникам с 14.00 до 17.00 будет осуществлять прием начальник штаба Виктор Кормачев. Заместитель начальника следственного отделения будет давать консультации по пятницам, 6, 13, 20 и 27 апреля, с 11.00 до 13.00, а начальник отделения по делам несовершеннолетних Татьяна Дащук будет принимать жителей по четвергам, 5, 12, 19 и 26 апреля, в то же время.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (499) 480-22-22. (мю)
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