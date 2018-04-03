Начальник отдела полиции Восточного Дегунина будет принимать жителей по понедельникам 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости

На участке Дубнинской улицы залатали дорожные ямы

В роддоме №17 Восточного Дегунина с 28 марта объявлен карантин

Волонтер из Восточного Дегунина рассказала в студии «Нетология-групп» о своем организаторском опыте