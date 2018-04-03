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Путин изменил правила отвода судей
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Путин изменил правила отвода судей 

Legal.Report 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ, ограничивающие участников дел в праве заявлять отводы судьям и иным лицам.
До настоящего времени статьей 19 ГПК не был определен порядок действий суда при повторном заявлении отвода по одним и тем же основаниям. Этим, по мнению законодателей, пользовались недобросовестные участники дел, злоупотребляя правом заявлять отводы, чтобы затянуть сроки рассмотрения гражданского дела.
Новым законом статья 19 ГПК дополняется частью 4, устанавливающей, что «в случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается».
Ограничение права заявлять повторный отвод тем же лицом и по тем же основаниям предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом и Кодексом административного судопроизводства РФ. Теперь аналогичное положение появилось и в ГПК.
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