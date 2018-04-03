«Перукуа и Космос»

Австралийская звезда World Music — Перукуа — представляет премьеру своего проекта «Голос и Космос» в крупнейшем планетарии Европы в Москве

Зрителей приглашают, устроившись поудобнее в раскладывающемся кресле, отправиться в безграничное путешествие по собственному внутреннему миру. Проводником в этом путешествии станет трансцендентный голос Перукуа, перешагивающий рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса и жанровых органичений, а компасом и картой — суперсовременное проекционное оборудование и экспериментальная высокотехнологичная система пространственного звучания, которые сделают этот «концерт-медитацию» поистине незабываемыми.

20 апреля, 21:00, Московский Планетарий