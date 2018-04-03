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«Перукуа и Космос»
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«Перукуа и Космос» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Австралийская звезда World Music — Перукуа — представляет премьеру своего проекта «Голос и Космос» в крупнейшем планетарии Европы в Москве.
Зрителей приглашают, устроившись поудобнее в раскладывающемся кресле, отправиться в безграничное путешествие по собственному внутреннему миру. Проводником в этом путешествии станет трансцендентный голос Перукуа, перешагивающий рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса и жанровых органичений, а компасом и картой — суперсовременное проекционное оборудование и экспериментальная высокотехнологичная система пространственного звучания, которые сделают этот «концерт-медитацию» поистине незабываемыми.
20 апреля, 21:00, Московский Планетарий
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