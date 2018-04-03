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И.о. главы управы Елена Матвеева обсудит с жителями Ховрина весеннее благоустройство
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И.о. главы управы Елена Матвеева обсудит с жителями Ховрина весеннее благоустройство 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Исполняющая обязанности главы управы района Ховрино Елена Матвеева встретится с жителями 18 апреля. Об этом сообщили в префектуре Северного округа столицы.
— На повестку дня будет вынесена тема «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период». После доклада все желающие смогут задать свои актуальные вопросы, — уточнили в префектуре.
Напомним, встречи глав управ с населением Москвы проводятся каждую третью среду месяца. Мероприятие состоится в 19.00 по адресу: ул. Флотская, д. 1. (то)
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