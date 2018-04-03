И.о. главы управы Елена Матвеева обсудит с жителями Ховрина весеннее благоустройство

Исполняющая обязанности главы управы района Ховрино Елена Матвеева встретится с жителями 18 апреля. Об этом сообщили в префектуре Северного округа столицы.

— На повестку дня будет вынесена тема «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период». После доклада все желающие смогут задать свои актуальные вопросы, — уточнили в префектуре.