Бизнесмены-неудачники обманули 10 пенсионеров из Воронежа, обещая вернуть банковские вклады 

Старики выполняли всё, что им говорили телефонные мошенники. Железнодорожный районный суд рассмотрит дело о мошенничестве, жертвами которого стали 10 пенсионеров из Воронежа. Всего же аферисты обманули стариков из 11 регионов России. На скамью подсудимых сядут трое неудавшихся бизнесменов — 24-летний парень из Брянской области и два его приятеля из Узбекистана. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области во вторник, 3 апреля. В 2014 году трое друзей попытались организовать в Москве свой бизнес — сначала продавали шаурму и незамерзающую жидкость, потом организовали прокат авто. Но дела шли так плохо, что не хватало денег на кредиты за машины. Поэтому решили привлечь «инвесторов — пенсионеры со всей страны. Неудавшиеся предприниматели занялись телефонным мошенничеством. Используя базы стационарных номеров телефонов разных городов, мужчины звонили им домой и представлялись сотрудниками банка. От них старики узнавали о положенной компенсации за утерянный в 90-е годы банковский вклад и предлагали помощь. Для его получения мошенники предлагали пройти к банкомату для доступа к банковскому счёту. По телефону аферисты „вели“ дедушек и бабушек, чтобы проводили операции под их диктовку. В итоге мужчины „опустошали“ счета пенсионеров. От действий мошенников пострадали 10 воронежцев, которые лишились денег на общую сумму 1 млн рублей. Аферистов вычислили в январе 2017 года. Один из них согласился на досудебное соглашение и рассказал о случаях обмана, про которые не знали силовики — не все старики заявили о пропаже накоплений. Обвиняемый также рассказал о других преступлениях преступной группы в ещё 11 регионах страны, рассказали в прокуратуре Воронежской области.