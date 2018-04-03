В Госдуме создание министерства по делам семьи не посчитали лишним

России может появиться министерство по делам семьи, охране материнства и детства, демографической политике. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет. Документ уже направлен на рассмотрение в Совет Федерации . Новое ведомство может заняться правовым регулированием, обеспечением материальной поддержки, взаимодействием с медучреждениями. Ещё одной важной задачей министерства может стать формирование позитивного образа семьи, сообщает RT.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире НСН заявила, что уже давно выступала с подобной инициативой.

«Я давно это предложение вносила, ещё когда только начинала работать Госдума 7-го созыва. Это должно рассматриваться на заседании правительства. Если они примут решение, то оно будет создано, не примут — не будет», — отметила депутат.

В Совфеде не поддержали инициативу Национального родительского комитета По словам Тамары Плетнёвой, работа для подобного министерства всегда найдётся.

«Сейчас на местах плохо решаются проблемы. Если бы было министерство, которое решало эти вопросы, было бы лучше. Вопросов скопилось очень много. Это невозможно, сколько вопросов, писем, жалоб поступает в мой комитет. Поэтому думаю, что министерство было бы не лишним», — заключила в эфире НСН Плетнёва.