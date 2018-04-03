20 способов необычного использования канцелярской резинки

1. Приспособление для банки с краской Чтобы лишняя краска не капала с кисточки, натяните поперёк банки резинку и убирайте излишки с её помощью.

Фото: rhodylife.com Вешалки, обтянутые тканью: мастер-класс

2. Трафарет для раскрашивания вещей Перед покраской чего-либо подходящего размера (например, баночки) наденьте на предмет параллельно несколько резинок. Эти места останутся незакрашенными.

Фото: experthometips.com 3. «Линейка» для строчки на машинке Чтобы строчка шла на ровном расстоянии от края ткани, наденьте на нижнюю часть швейной машины резинку, как показано на фото, и ориентируйтесь на эту линию.

Фото: yesterdaysthimble.com 4. Держатель для хранения лент На катушки с лентами наденьте резинки — так хранить их будет проще.

Фото: onegoodthingbyjillee.com 5. Рамка для фото Наденьте на картонный прямоугольник несколько резинок — у вас получится рамка для фото, картинок и памятных мелочей.

Фото: whimseybox.com 6. «Упаковка» для яблока Чтобы порезанное на дольки яблоко, которое вы берёте с собой перекусить, не развалилось и не потемнело, перехватите его резинкой.

Фото: stayathomemum.com.au 7. Держатель для чайного пакетика Чайный пакетик с этикеткой не утонет в стакане или кружке с чаем, если закрепить его резинкой.

Фото: foodinjars.com 8. Штампы для нанесения узоров Разрезав резинку на части и приклеив их к твёрдой основе нужной формы, вы получите штамп для создания «полосатых» узоров.

Фото: inspirationdiy.com Как сделать принт на ткани своими руками: мастер-класс

9. Стоппер для дверного замка Чтобы дверь случайно не захлопнулась, наденьте перекрученную резинку на ручки поперёк замка.

Фото: goodhousekeeping.com 10. Помощь при открытии лака для ногтей Если крышечка лака присохла и её трудно открыть, намотайте на неё резинку и попробуйте ещё раз.

Фото: experthometips.com 11. Помощь при открытии банки Подобным же образом резинка поможет открыть банку с завинчивающейся крышкой.

Фото: experthometips.com 12. Держатель для телефона в машине Проденьте резинку через одну из пластинок решётки и получите держатель для телефона (обогрев салона при этом лучше не включать).

Фото: experthometips.com 13. Держатель для вещей Вещи, свёрнутые рулонами и перехваченные резинками, удобно и упаковывать в чемодан, и хранить в шкафу.

Фото: mamabee.com 14. Подложка для разделочной доски Чтобы разделочная доска не скользила по столу, наденьте на её края по резинке.

Фото: thekrazycouponlady.com 15. Стоппер для вешалок Вещи не будут соскальзывать с вешалки, если с двух её сторон намотать резинки.

Фото: experthometips.com 16. «Держатель» для книги Чтобы книга не раскрылась, например, в сумке или чемодане во время путешествия, «запакуйте» её край резинкой.

Фото: experthometips.com 17. Маркеры для стаканов на вечеринке Разноцветные резинки, надетые на стаканы, не дадут им перепутаться во время вечеринки.

Фото: shewearsmanyhats.com 18. Мячик из резинок Гуттаперчивый мячик получится, если последовательно наматывать одну резинку на другую.

Фото: kidspot.com.au 10 способов необычного использования липучки

19. Стоппер для корзинки в душе Намотанная на душ резинка не даст соскользнуть корзинке с банными принадлежностями. Этот же совет поможет удержать на месте мочалки.

Фото: thekrazycouponlady.com 20. Стоппер для ложки в кастрюле Ложка при готовке не ускользнёт в кастрюлю или сковороду, если её конец обмотать резинкой.

Фото: thekrazycouponlady.com