Великолучанка потеряла в социальных сетях 4 тысячи рублей 

Факт мошенничества установлен в Великих Луках, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Жительница Великих Лук в социальных сетях заинтересовалась объявлением о продаже детских комбинезонов. После общения с продавцом великолучанка перечислила на указанный счет за два комбинезона более 4 тыс. рублей. Заказ ей обещали доставить в течение 7-10 дней.
Но горожанка так и не получила товар, а связаться с продавцом не удалось. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту проводится проверка.