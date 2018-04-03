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Великолучанка потеряла в социальных сетях 4 тысячи рублей
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Великолучанка потеряла в социальных сетях 4 тысячи рублей 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Факт мошенничества установлен в Великих Луках, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Жительница Великих Лук в социальных сетях заинтересовалась объявлением о продаже детских комбинезонов. После общения с продавцом великолучанка перечислила на указанный счет за два комбинезона более 4 тыс. рублей. Заказ ей обещали доставить в течение 7-10 дней.
Но горожанка так и не получила товар, а связаться с продавцом не удалось. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту проводится проверка.
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