Великолучанка потеряла в социальных сетях 4 тысячи рублей

Факт мошенничества установлен в Великих Луках, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительница Великих Лук в социальных сетях заинтересовалась объявлением о продаже детских комбинезонов. После общения с продавцом великолучанка перечислила на указанный счет за два комбинезона более 4 тыс. рублей. Заказ ей обещали доставить в течение 7-10 дней.