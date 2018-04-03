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Условный срок получил житель Балезино за экстремистские высказывания в соцсети
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Условный срок получил житель Балезино за экстремистские высказывания в соцсети 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Балезино. Удмуртия. Житель Балезино осужден за экстремистские высказывания в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в 2016 году молодой человек был в Ижевске и умышленно распространил в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, изображения и высказывания, призывающие к применению насилия к лицам «нерусской национальности».
21-летнему местному жителю предъявили обвинения по части 1 статьи 282 УК России («Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично, с использованием информационно — телекоммуникационных сетей»).
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.
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