В Общественной палате заявили о массовых попытках вмешательства в выборы президента

Он отметил, что вмешательство в прошедшие выборы была массовым, и хотя попытки вмешательства не удались, но соответствующая инфраструктура была создана. «Мы уверены, что она будет использоваться в будущем», — сказал Максим Григорьев.

Эксперт также рассказал об одном из примеров подобного вмешательства, отметив, что некоторые общественные организации массово распространяли информацию о псевдонарушениях на выборах.

«Это была либо откровенная ложь, либо те эпизоды, которые нарушением не являлись», — рассказал Максим Григорьев.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время имеются все признаки того, что в России зарубежные ресурсы пытаются создать условия для госпереворота. И пока эти действия не имеют системного характера, следует активно работать в направлении противодействия и ограничения фейковой информации в Интернете.