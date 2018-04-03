Ещё
Производитель чехлов показал смартфон HTC U12+ с четырьмя камерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производитель чехлов показал смартфон HTC U12+ с четырьмя камерами 

Ferra.ru 2 часа назад
Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску смартфона HTC U12+ были опубликованы на Yahoo! Taiwan.
Рендеры подтверждают безрамочный дизайн с двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также двойной фронтальной камерой.
Согласно более ранним утечкам, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine выйдет в продажу именно как HTC U12+. Он получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.
Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3420 мАч.
Также отмечаются сканер отпечатков пальцев, функция разблокировки смартфона по лицу, защита от воды и пыли на уровне IP68, интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10, версии с двумя или одной SIM-картами.
Разработка HTC U12+ несколько задержалась и его дебют был отложен с конца апреля на май 2018 года.
Ferra.ru: последние новости
Mail.Ru и Роскосмос запускают «Письма в космос» У Yota появились тарифы без голосовой связи и интернета В Одноклассниках появились «Моменты» на базе нейросетей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот
Малышева вызвала гнев телезрителей375
Путин упразднил посредничество в ЖКХ59
Тюрьма помогла Рыбке35
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом117
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение