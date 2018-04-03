В институте физической культуры и спорта прошел урок для школьников

В рамках Дней науки в Педагогическом институте физической культуры и спорта провели мероприятие для школьников: Лаборатория знаний «Познай себя сам».

Педагогический институт физической культуры и спорта находится в районе Зюзино, на Балаклавском проспекте, дом 32, корпус 4.

На мероприятии участники познакомились с оборудованием учебно-научной лаборатории Педагогического института физической культуры и спорта.

Школьники с помощью диагностической системы «Кардиовизор» определили параметры и состояние своей сердечно-сосудистой системы, на велоэргометре изучили реакцию организма на физические нагрузки, а на спирометрии — функцию Ребята с большим интересом знакомились с приборами и узнали много нового о себе. Всем участникам мероприятия вручили сертификаты.

Фото с сайта МГПУ.