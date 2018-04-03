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В институте физической культуры и спорта прошел урок для школьников
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В институте физической культуры и спорта прошел урок для школьников 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В рамках Дней науки в Педагогическом институте физической культуры и спорта провели мероприятие для школьников: Лаборатория знаний «Познай себя сам».
Педагогический институт физической культуры и спорта находится в районе Зюзино, на Балаклавском проспекте, дом 32, корпус 4.
На мероприятии участники познакомились с оборудованием учебно-научной лаборатории Педагогического института физической культуры и спорта.
Школьники с помощью диагностической системы «Кардиовизор» определили параметры и состояние своей сердечно-сосудистой системы, на велоэргометре изучили реакцию организма на физические нагрузки, а на спирометрии — функцию Ребята с большим интересом знакомились с приборами и узнали много нового о себе. Всем участникам мероприятия вручили сертификаты.
Фото с сайта МГПУ.
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