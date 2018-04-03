Россияне смогут оплачивать счета за воду и газ напрямую поставщикам

Россияне смогут оплачивать счета за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора напрямую поставщикам ресурсов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин , сообщается на сайте Кремля.

«Плата за коммунальные услуги вносится их потребителями (собственниками помещений и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда) соответствующей ресурсоснабжающей организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время граждане вынуждены платить за коммунальные ресурсы домоуправляющим компаниям, которые должны перечислять средства поставщикам.

Однако на практике нередко случается, что домоуправляющие компании не платят за коммунальные ресурсы. Из-за этого могут пострадать граждане, добросовестно оплачивавшие счета.