Эксперты разрешили строить новый торговый центр на пустыре у «Екатеринбург-Сити»

Проектная документация нового большого торгового центра с небоскребом на Маршала Жукова в Екатеринбурге получила положительное заключение госэкспертизы. Проект будет реализован на пустыре за автосалоном «Штерн». Эту территорию, а также окружающие ее памятники, проверили эксперты. Они пришли к выводу, что при соблюдении нормативов стройка не повредит памятникам. Заказчиком экспертизы выступила компания «НКС-Девелопмент» (которая сейчас, например, строит ЖК «Тринити» на Хохрякова).

«В результате проведенных исследований на данном участке было выполнено 7 археологических разрезов общей площадью 14 кв. м, культурных отложений старше 100 лет в шурфах не обнаружено», — говорится в тексте госэкспертизы. Также сообщается, что на участке стройки нет ни старых, ни вновь выявленных объектов культурного наследия.

Памятники, которые проверили ради стройки ТЦ, — это усадьба Казанцева (Октябрьской Революции, 40), усадьба Антипина (Октябрьской Революции, 52), усадьба Жолобова (Октябрьской Революции, 33а и 35).

«Учитывая, что объекты культурного наследия располагаются компактно и находятся вне и на некотором отдалении от нового строительства, видовые коридоры не перекрыты — вышеуказанные противоречия косвенные и в целом не влияют на восприятие объектов», — делают вывод эксперты.

Ранее информацию по этому участку Е1.RU предоставлял «Атомстройкомплекс» — в частности, за разрешением разработать проект планировки в Минстрой обращалась именно эта компания. Также было объявлено, что проект нового ТЦ будет близок к тому, что изначально 11 лет назад разработал для этого прилежащего к высотному комплексу «Екатеринбург-Сити» участка ныне покойный знаменитый архитектор Кисё Курокава . В «НКС-Девелопменте» уточнили, что участок принадлежит им, АСК же выступает генподрядчиком.