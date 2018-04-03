Самойлова рассказала об изменении в России отношения к людям с инвалидностью

Участница конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова рассказала, что последнее время в России поменялось отношение к людям с инвалидностью. Об этом сообщает kp.ru. «Народ стал терпимей, лояльней начал относиться к людям с инвалидностью. И постепенно в нашей стране стали „появляться“ инвалиды, то есть нас начали замечать», — заявила певица.

По её словам, некоторые люди перестали стесняться, что в их заведениях сидит человек на коляске, стараются в своих магазинах оборудовать, например, пандусы.