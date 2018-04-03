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Самойлова рассказала об изменении в России отношения к людям с инвалидностью
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Самойлова рассказала об изменении в России отношения к людям с инвалидностью 

RT на русском 2 часа назад
Участница конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова рассказала, что последнее время в России поменялось отношение к людям с инвалидностью. Об этом сообщает kp.ru. «Народ стал терпимей, лояльней начал относиться к людям с инвалидностью. И постепенно в нашей стране стали „появляться“ инвалиды, то есть нас начали замечать», — заявила певица.
По её словам, некоторые люди перестали стесняться, что в их заведениях сидит человек на коляске, стараются в своих магазинах оборудовать, например, пандусы.
Ранее «Дни.ру» сообщало, что в Госдуме оценили шансы Самойловой на Евровидении.
RT на русском: последние новости
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