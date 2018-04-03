Хотят — увольняют. Лицей в Троицке может во второй раз остаться без директора

В коллегии по гражданским делам облсуда управлением образования Троицка прокуратурой обжаловалось решение городского суда. Ранее суд восстановил Сергея Старченко в должности директора лицея. В ожидании заседания стороны — юрист мэрии Гульнара Бачанова и начальник управления образования Ольга Копылова и Сергей Старченко со своим представителем Натальей Тухватуллиной — подчеркнуто не общались между собой. С директором приехали несколько преподавателей и родителей лицеистов, выступавших в суде первой инстанции. Впрочем, коллегия по гражданским делам облсуда не дала им слова, удовлетворившись приведенными в материалах дела показаниями.

Представители мэрии, управления образования и прокуратуры просили апелляционную инстанцию признать восстановление директора в должности незаконным, а действия городских властей правомочными. Основной спор, как и в суде первой инстанции, разгорелся по поводу наличия или отсутствия трудовой дискриминации и злоупотребления правом в решении городских властей.

Ольга Копылова и Гульнара Бачанова: Трудовой Кодекс на нашей стороне!

Чиновники настаивали, что увольнение или принятие на работу руководителей муниципальных учреждений — прерогатива городских властей, и отчитываться о своих действиях органы местного самоуправления не обязаны. С точки зрения закона это, заметим, действительно так. Старченко и Тухватуллина возражали: по их словам, тайным поводом для отставки директора был конфликт с главой города Александром Виноградовым и начальником управления образования, а уход директора, в 1992 году основавшего знаменитый ныне лицей, поставит под угрозу саму идею существования этого заведения.

Напомним, директор лицея №13 Сергей Старченко был уволен по решению работодателя (по ч. 2 ст. 278 ТК РФ ). Увольнению предшествовал многомесячный конфликт между Старченко и его непосредственными начальниками — главой Троицка Александром Виноградовым и начальником управления образования Ольгой Копыловой. Жители города даже выходили на митинг в поддержку Старченко. В суде чиновники заявили, что поводом для увольнения стали результаты проверок городской КСП и прокуратуры, выявившей нарушения в школьной бухгалтерии и попечительского совета. Судей же заинтересовал указанный в материалах дела отказ Старченко подписывать срочный трудовой контракт с администрацией. При этом, возражали против этого новшества властей только Старченко и директор школы №9 (на сегодня также уволенная).

Юрист управления образования на вопрос коллегии о причинах нововведения смог ответить только, что срочные договоры повысили бы управляемость учебными заведениями, чем вызвал возмущенные перешептывания среди переквалифицированных в слушатели свидетелей-троичан. Кроме того, как повторила Ольга Копылова в областном суде, Сергея Старченко сочли неэффективным менеджером, так как лицей не получил в 2017 году дополнительного финансирования.

Наталья Тухватуллина и сам Сергей Старченко сообщили коллегии облсуда, что дополнительного финансирования лицей был лишен как раз по инициативе Копыловой: согласно имеющимся у директора разъяснениям регионального министерства образования , распорядителем средств, о которых шла речь в претензиях властей, является как раз управление образования города.

«В течение последних трех лет я привлекал в лицей дополнительные средства без участия управления образования, — заявил Сергей Старченко. — В год школа получала на развитие до 80 миллионов рублей. После этого ответчики заявляют, что я неэффективный менеджер! Эти деньги были получены по грантам благодаря достижениям в инновационных программах, в дополнительном образовании».

Привлекал в школу по 80 миллионов в год, но признан неэффективным

Ольга Копылова уточняла, что заниматься научной и преподавательской работой Старченко никто не мешает, ведь с должности рядового учителя его власти не убирают. Однако возглавлять лицей и пользоваться плодами этой работы, по всей видимости, предстоит кому-то другому. На прямой вопрос суда Копылова заявила, что управление образования располагает кандидатурами на должность директора, однако конкретные фамилии называть не стала. Начальник управления образования также попыталась обвинить оппонента в служебном подлоге: по ее словам, в аттестационном листе по итогам проверки профпригодности Сергея Старченко директор сам вписал оценку «отлично». Старченко назвал это заявление прямой ложью.

«По итогам той аттестации я набрал 96 баллов из 100 возможных, — отметил руководитель лицея. — Но никаких оценок себе не вписывал».

В итоге, несмотря на доводы Старченко и Тухватуллиной, облсуд решил, что, увольняя директора, руководство города было в праве: апелляционная жалоба была удовлетворена, решение Троицкого суда о восстановлении директора в должности отменено. Юридически уже с 3 апреля администрация Троицка имеет право отправить директора в отставку.

Добавим, подробности решения облсуда пока неизвестны, так как не готова его мотивировочная часть. Однако по данным источника «ФедералПресс» в администрации Троицка, местные власти не сомневались в благоприятном для себя исходе рассмотрения апелляционной жалобы. По неофициальным данным, юрист Гульнара Бачанова даже заранее была премирована по распоряжению мэра Виноградова.

В вердикте чиновники не сомневались

Эксперты-юристы «ФедералПресс» подтверждают: проекты решений апелляционной инстанции часто готовятся коллегией заранее, и на самом заседании судьи лишь проверяют правильность своих выводов. Однако в пресс-службе облсуда корреспондента «ФедералПресс» заверили, что утечка информации о будущем решении одной из сторон процесса невозможна.

В настоящее время коллектив лицея готовит общее родительское собрание. В случае отставки Сергея Старченко троичане снова намерены выйти на митинг против такого решения властей.