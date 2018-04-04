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Шоу «Давай поженимся!» отмечает юбилей: что происходит за кулисами программы
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Шоу «Давай поженимся!» отмечает юбилей: что происходит за кулисами программы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно ведущая Первого канала Ирина Муромцева стала видеоблогером. На своем канале она регулярно выкладывает разные видео, одно из которых посвящено программе «Давай поженимся!», которому в этом году исполняется 10 лет.
Ирина прошла за кулисы передачи, показала зрителям, как проходят съемки, а также пообщалась с одной из участниц шоу и бессменной ведущей — актрисой Ларисой Гузеевой. Ведущая уверена, что успех передачи обусловлен тем, что над шоу трудится огромная и прекрасная команда. «У нас фантастическая команда. Уже 10-й год, а основной состав у нас все тот же. То, что они делают, — это невероятно. Основная работа лежит на моих потрясающих коллегах», — считает Гузеева.
Передача «Давай поженимся!» действительно пользуется большой популярность, хоть и часто вызывает споры в Сети. Всенародная сваха Роза Сябитова считает, что программа пользуется спросом из-за того, что рассказывает о судьбах обычных людей. «Это народная передача. Все рейтинги берут не те программы, которые красиво построены, а именно такого типа, когда приходят простая девушка с простым парням и начинают выяснять отношения. Вот это нравится», — уверена Сябитова.
Летом прошлого года в Сети ходили слухи о том, что программу могут закрыть, но Лариса Гузеева еще тогда говорила, что это шоу еще очень долго будет на телеэкранах без каких-либо изменений.
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