Шоу «Давай поженимся!» отмечает юбилей: что происходит за кулисами программы

Недавно ведущая Первого канала Ирина Муромцева стала видеоблогером. На своем канале она регулярно выкладывает разные видео, одно из которых посвящено программе «Давай поженимся!», которому в этом году исполняется 10 лет.

Ирина прошла за кулисы передачи, показала зрителям, как проходят съемки, а также пообщалась с одной из участниц шоу и бессменной ведущей — актрисой Ларисой Гузеевой . Ведущая уверена, что успех передачи обусловлен тем, что над шоу трудится огромная и прекрасная команда. «У нас фантастическая команда. Уже 10-й год, а основной состав у нас все тот же. То, что они делают, — это невероятно. Основная работа лежит на моих потрясающих коллегах», — считает Гузеева.

Передача «Давай поженимся!» действительно пользуется большой популярность, хоть и часто вызывает споры в Сети. Всенародная сваха Роза Сябитова считает, что программа пользуется спросом из-за того, что рассказывает о судьбах обычных людей. «Это народная передача. Все рейтинги берут не те программы, которые красиво построены, а именно такого типа, когда приходят простая девушка с простым парням и начинают выяснять отношения. Вот это нравится», — уверена Сябитова.

Летом прошлого года в Сети ходили слухи о том, что программу могут закрыть, но Лариса Гузеева еще тогда говорила, что это шоу еще очень долго будет на телеэкранах без каких-либо изменений.