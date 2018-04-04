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Муромцева раскрыла закулисные тайны «Давай поженимся!»
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Муромцева раскрыла закулисные тайны «Давай поженимся!» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В этом году шоу «Давай поженимся!» отмечает 10-летний юбилей. В честь такого события звезда Первого канала Ирина Муромцева поделилась новым сюжетом о закулисье знаменитой передачи на своем youtube-канале.
По словам Ларисы Гузеевой, успехом на протяжении всех этих лет программа обязана «фантастической» команде. В ответ на предложение о внесении каких-либо изменений она заявила, что, может, была бы и рада что-то поменять, но пока опасается идти с такой просьбой к Константину Эрнсту. Ее коллега Роза Сябитова считает, что секрет ее популярности кроется еще и в простоте — в обычных людях, ищущих свое счастье.
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