Жилой комплекс в Можайском районе на западе Москвы могут ввести в эксплуатацию в 2021 г.

Жилой комплекс в Можайском районе на западе Москвы могут ввести в эксплуатацию в 2021 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«Создание комфортной городской среды с учетом современных идей в области градостроительства является главным фактором при реорганизации бывших производственных территорий в Москве. Этому уделяется особое внимание при разработке архитектурных концепций жилых кварталов. Примером такой разработки стало строительство ЖК «Life-Кутузовский» на ул. Гжатская, вл. 9 в районе Можайский на западе Москвы», — сообщили в пресс-службе.

По словам С. Левкина, строительство предусмотрено в два этапа. На первом этапе планируется ввести корпуса 1-4 с дошкольным образовательным учреждением и подземной стоянкой на 999 автомобилей, на втором — корпуса 5-9 и подземную стоянку на 565 машиномест. «Плановый срок ввода комплекса — 2021 г.», — пояснил он.

В пресс-службе рассказали, что ранее на этом месте располагался деревообрабатывающий комбинат. В настоящее время инвестором начато строительство жилого комплекса общей площадью 227 тыс. кв. м, из которых площадь квартир составит 124 тыс. кв. м. В составе ЖК предусмотрены объекты социальной инфраструктуры и подземный паркинг на 1 тыс. 564 машиноместа.

«При разработке планировочных решений особое внимание было уделено дизайну индивидуальных фасадов корпусов и обустройству общественных пространств, их четкому разграничению между собой. К первому типу таких пространств разработчики отнесли дворовые территории внутри каждого из кварталов — защищенное приватное пространство, ограниченное жилыми зданиями, павильонами и ландшафтными элементами. Второй тип пространств — это бульвар между двумя очередями строительства, набережная реки Сетунь и первая линия застройки вдоль ул. Гжатская. Живую атмосферу современного города создадут небольшие кафе, магазины, салоны бытового обслуживания», — добавили в пресс-службе.