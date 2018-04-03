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Чипирование животных начали проводить сотрудники «Велеса»
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Чипирование животных начали проводить сотрудники «Велеса» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Бесплатную стерилизацию и чипирование домашних животных организация выполняет в рамках проекта «Ответственный владелец. Прививка гуманизма». Средства на него в размере 2,5 млн ОЗЖ «Велес» выиграло в конкурсе президентских грантов.
С 1 апреля начался один из этапов проекта — чипирование домашних животных. Это процедура предусматривает введение под кожу домашнего питомца специальной капсулы с номером. По нему в базе данных можно узнать всю информацию о кошке или собаке, а также о хозяине четвероногого. Считать номер можно только специальным сканером. Установить и снять его могут только ветеринары. Эта процедура выполняется бесплатно. Записаться на нее можно по телефону — 8 (900) 556-15-69  Кроме этого с января этого года зоозащитники начали бесплатно проводить стерилизацию животных. Ее выполняют для домашних котов и кошек. Вологжанам, желающим провести данную процедуру для своих подопечных, необходимо связаться с сотрудниками «Велеса» по телефону — 8 (909) 597-69-13 — и записаться на определенное время.
«Вся программа «Ответственный владелец. Прививка гуманизма» рассчитана на домашних животных. Мы, таким образом, пытаемся научить хозяев собак и кошек ответственному отношению к своим питомцам. Мы объясняем вологжанам, что лучше своевременно стерилизовать животное, чем потом выбрасывать на улицу его новорожденных детенышей. Надеемся, что этот проект уменьшит приток бездомных животных. Именно тех, которые появляются из-за безответственности хозяев», — рассказала администратор общества защиты животных «Велес» Нина Кудрявцева.
Программа проекта включает целый ряд мероприятий — это стерилизация, чипирование, вакцинация от бешенства, и многое другое. Первая часть — информационная началась еще в ноябре прошлого года. Защитники животных подготовили и выпустили первый номер газеты с названием «Прививка гуманизма». В нем активисты подробно рассказывали о процедуре стерилизации и чипирования, а также о своем проекте. Всего активисты «Велеса» подготовят и выпустят 6 номеров газеты, а также специальные брошюры.
Напомним, что «Велес» также занимается отловом бездомных животных — в рамках муниципального задания. Договор подряда заключает МБУ «Дорремстрой». Животных гуманно отлавливают, в пункте содержания лечат, вакцинируют от бешенства и стерилизуют. Эта работа ведется на средства областной субсидии. В 2018 году на организацию этой работы выделено 1,6 млн рублей.
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