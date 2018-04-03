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В Соглашение об условиях пребывания ОДКБ на территории России будут внесены изменения
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В Соглашение об условиях пребывания ОДКБ на территории России будут внесены изменения 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Соглашение об условиях пребывания объединённого штаба ОДКБ на территории России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, члены семей военнослужащих объединённого штаба ОДКБ, не являющиеся гражданами Российской Федерации или не проживающие постоянно в стране, вправе получать разрешение на временное проживание в РФ без каких-либо ограничений на период осуществления данными военнослужащими своих полномочий в объединённом штабе ОДКБ.
Федеральный закон принят Государственной Думой 23 марта 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 марта 2018 года.
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