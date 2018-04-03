В Соглашение об условиях пребывания ОДКБ на территории России будут внесены изменения

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Соглашение об условиях пребывания объединённого штаба ОДКБ на территории России . Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, члены семей военнослужащих объединённого штаба ОДКБ, не являющиеся гражданами Российской Федерации или не проживающие постоянно в стране, вправе получать разрешение на временное проживание в РФ без каких-либо ограничений на период осуществления данными военнослужащими своих полномочий в объединённом штабе ОДКБ.