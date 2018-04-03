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Облминтранс резервирует земли для строительства транспортной развязки на ул. Главной в Самаре
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Облминтранс резервирует земли для строительства транспортной развязки на ул. Главной в Самаре 

Волга Ньюс 2 часа назад
Соответствующий приказ главы ведомства Ивана Пивкина вышел 3 апреля в официальном опубликовании.
Согласно документу, на срок три года резервируется зона общей площадью 111,7 кв. метров. В перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, вошли 43 земельных участка. В соответствии с приказом, устанавливается запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или их частей.
Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам устанавливается трехлетний запрет на осуществление застройки зданиями капитального типа, а так же проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
Согласно схеме, прилагаемой к приказу, речь идет о землях, расположенных на правом берегу реки Самары в районе старого моста по ул. Главной.
Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой резервируемых земель в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: Самара, ул. Скляренко, 20.
Напомним, областное дорожное ведомство планирует построить Южную обводную дорогу для транзитного транспорта, которая пройдет по берегу реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе.
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