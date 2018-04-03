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Нижегородская область входит в число лидеров по производству яиц
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Нижегородская область входит в число лидеров по производству яиц 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
За январь-февраль 2018 года по производству яиц Нижегородская область заняла 2 место в Приволжском федеральном округе, и 10 — в Российской Федерации. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде. Производство яиц за указанный период составило более 204 млн штук, что на 4,7% больше аналогичного периода прошлого года. Уровень самообеспеченности данным видом продукции составляет свыше 140%.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмыпривлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.
«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».
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