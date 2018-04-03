Ещё
«Проекториум Garaж Lab: Маркетинг» пройдет в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Проекториум Garaж Lab: Маркетинг» пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Интенсив «Проекториум Garaж Lab: Маркетинг», организованный промышленным коворкингом «Garaж» Донского государственного технического университета, пройдет в Ростове-на-Дону 13-15 апреля.
Как сообщает информационная служба вуза, мероприятие, на котором начинающие и профессиональные маркетологи смогут разработать стратегии продвижения бизнес-проектов, состоится в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов» на улице М. Горького, 151.
«Проекториум» соберет студентов и преподавателей маркетинга ведущих университетов региона, а также резидентов промковоркинга и предпринимателей.
Участников мероприятия ждет работа с кейсами, разработанными на основе анкет, которые предварительно заполнят предприниматели, презентация своих решений, а также участие в семинарах.
Запланирован ряд встреч, проектных заседаний и обучающих мероприятий, которые помогут командам в поставленные заказчиками сроки решить технические задачи.
Эксперты расскажут об управлении ресурсами и анализе трендов, поиске новых рынков и сегментировании аудитории, выстраивании коммуникаций и позиционировании.
В последний день «Проекториума» преподаватели, участвовавшие в нем, смогут пройти дополнительное обучение методологии.
По словам организаторов мероприятия, аналогичные мероприятия под названием FlashPoint проводятся в течение 12 лет в разных регионах России, США, Европы.
Участие в «Проекториум Garaж Lab: Маркетинг» бесплатное. Прием заявок осуществляется до 8 апреля. Регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/osadKz9ouWfOpNf22.
Подробную информацию о проекте можно получить по телефонам: 8 (928) 191-44-12 и 8 (863) 238-17-22.
►Программу мероприятий интенсива «Проекториум Garaж Lab: Маркетинг» читайте здесь →
АиФ Ростов: последние новости
Проваливается город. Почему в Таганроге объявлена чрезвычайная ситуация Какого числа Благовещение в 2018 году и почему праздник так называется? Назначен заместитель директора Ростовского филиала «Ростелекома»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот
Малышева вызвала гнев телезрителей375
Путин упразднил посредничество в ЖКХ59
Тюрьма помогла Рыбке35
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом117
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение