«Проекториум Garaж Lab: Маркетинг» пройдет в Ростове-на-Дону

Интенсив «Проекториум Garaж Lab: Маркетинг», организованный промышленным коворкингом «Garaж» Донского государственного технического университета, пройдет в Ростове-на-Дону 13-15 апреля.

Как сообщает информационная служба вуза, мероприятие, на котором начинающие и профессиональные маркетологи смогут разработать стратегии продвижения бизнес-проектов, состоится в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов» на улице М. Горького, 151.

«Проекториум» соберет студентов и преподавателей маркетинга ведущих университетов региона, а также резидентов промковоркинга и предпринимателей.

Участников мероприятия ждет работа с кейсами, разработанными на основе анкет, которые предварительно заполнят предприниматели, презентация своих решений, а также участие в семинарах.

Запланирован ряд встреч, проектных заседаний и обучающих мероприятий, которые помогут командам в поставленные заказчиками сроки решить технические задачи.

Эксперты расскажут об управлении ресурсами и анализе трендов, поиске новых рынков и сегментировании аудитории, выстраивании коммуникаций и позиционировании.

В последний день «Проекториума» преподаватели, участвовавшие в нем, смогут пройти дополнительное обучение методологии.

По словам организаторов мероприятия, аналогичные мероприятия под названием FlashPoint проводятся в течение 12 лет в разных регионах России США , Европы.

Участие в «Проекториум Garaж Lab: Маркетинг» бесплатное. Прием заявок осуществляется до 8 апреля. Регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/osadKz9ouWfOpNf22.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефонам: 8 (928) 191-44-12 и 8 (863) 238-17-22.

►Программу мероприятий интенсива «Проекториум Garaж Lab: Маркетинг» читайте здесь →