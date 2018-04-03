Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение рекламы на платежных квитанциях

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на размещение рекламы на платежных документах об оплате коммунальных услуг.

— Федеральным законом в целях предотвращения смешения указанной информации с рекламой запрещается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, за исключением социальной рекламы и справочно-информационных сведений, — сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий документ был принят Госдумой 23 марта, а также одобрен Советом Федерации 28 марта. Закон вступит в силу спустя 60 дней после его официального опубликования.

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