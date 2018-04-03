Ещё
Руководитель отдела МВД по Савеловскому району встретится с жителями 23 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководитель отдела МВД по Савеловскому району встретится с жителями 23 апреля 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Очередную встречу с населением проведет начальник ОМВД России по Савеловскому району Александр Головачев. В понедельник, 23 апреля, желающие смогут задать вопросы полицейскому в здании районной управы по адресу Петровско-Разумовский проезд, д. 5, каб. 13. Мероприятие начнется в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УВД.
— В ходе выездного приема Александр Головачев представит отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отдела полиции. Он также ответит на вопросы, — рассказал представитель пресс-службы.
Также на прием к руководителю районного отдела МВД можно попасть по понедельникам с 15.00 до 17.00 по адресу 1-я Квесисская улица, д. 28.
Более подробная информация по телефону: 8 (495) 613-36-78. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
В апреле участковые уполномоченные Савеловского проведут встречи с населением Глава управы Савеловского совершит очередной обход территории 31 марта В доме причта на 2-й Хуторской рассказали о Святой земле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот
Малышева вызвала гнев телезрителей375
Путин упразднил посредничество в ЖКХ59
Тюрьма помогла Рыбке35
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом117
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение