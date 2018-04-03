Руководитель отдела МВД по Савеловскому району встретится с жителями 23 апреля

Очередную встречу с населением проведет начальник ОМВД России по Савеловскому району Александр Головачев . В понедельник, 23 апреля, желающие смогут задать вопросы полицейскому в здании районной управы по адресу Петровско-Разумовский проезд, д. 5, каб. 13. Мероприятие начнется в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УВД.

— В ходе выездного приема Александр Головачев представит отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отдела полиции . Он также ответит на вопросы, — рассказал представитель пресс-службы.

Также на прием к руководителю районного отдела МВД можно попасть по понедельникам с 15.00 до 17.00 по адресу 1-я Квесисская улица, д. 28.

Более подробная информация по телефону: 8 (495) 613-36-78. (мю)