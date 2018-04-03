Пугал и растлевал: в деле ростовского тренера из училища олимпийского резерва стало больше потерпевших

Следователи нашли еще одну ученицу из донского училища олимпийского резерва, которую развращал тренер по велоспорту. На Наталью (имя изменено — прим.ред.) подозреваемый обратил внимание еще в июне 2015 года. Тогда же тренер под угрозой испортить карьеру совратил ростовчанку. На тот момент потерпевшей было 16 лет. Вплоть до февраля этого года мужчина продолжал растлевать воспитанницу.

— По версии следствия, подозреваемый оказывал психологическое давление на девушку. Он понимал, что она зависит от него. Угрожал физической расправой, — рассказал корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона. На сегодняшний день следствие считает, что от тренера пострадали как минимум три спортсменки. Не исключено, что во время расследования выяснится, что жертв было больше.

По словам одной из потерпевших, тренер домогался лишь тех девочек, за которых не могли в силу каких-либо обстоятельств постоять родители.

— На психику давил сильно. Психологически убивал, если на поводу не шли. Если ты с ним не будешь, так сказать, сотрудничать — не будет у тебя результата и всего остального. Ничего у тебя не будет, — рассказала корреспонденту 161.ru Дарья (имя изменено — прим.ред.).

Одна из девушек несколько лет назад рассказала руководству училища о домогательствах. Но, видимо, девушке не поверили. Мужчина как ни в чем не бывало продолжал работать.

Если суд признает вину тренера, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.