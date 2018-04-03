МУП отсудил у Фонда соцстрахования деньги на ремонт «Карелии-Маркет»

«Петропит» получит дополнительные два миллиона рублей на ремонт универмага в центре Петрозаводска

В конце марта Арбитражный суд Карелии обязал региональное отделение Фонда соцстрахования возвратить МУП «Петропит» капитализированные платежи — 2,1 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель предприятия, депутат городского совета Дмитрий Романов

По его словам, в 2013 году было принято решение о ликвидации «Петропита». Прежнее руководство МУПа перечислило в фонд более 2,5 миллиона рублей. По словам депутата, это были выплаты в пользу бывших работников предприятия, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

— По закону в случае ликвидации предприятие обязано отчислить в Фонд социального страхования так называемые капитализированные платежи, которые фонд будет перечислять пострадавшим до достижения ими 70-летия,

— говорится в сообщении Петросовета.

Но в прошлом году решение о ликвидации МУПа было отменено, а платежи в фонд возобновлены. По данным городского совета, со стороны предприятия произошла двойная оплата.

— Деньги, перечисленные в качестве капитализированных платежей, предприятие решило вернуть себе через суд (за исключением порядка 400 тысяч рублей, которые фонд уже выплатил бывшим работникам «Петропита» в период его ликвидации — с 2013 по 2017 год),

— говорится в сообщении.

Хотя фонд имеет право обжаловать решение суда. Романов считает, что решение суда первой инстанции практически наверняка останется неизменным, поэтому он намерен потратить полученные в результате тяжбы деньги на ремонт здания универмага «Карелия-Маркет».

Вдобавок предприятие намерено вернуть в муниципальную собственность здание на улице Калинина, где ранее размещался комбинат школьного питания.

Напомним, в управлении МУП «Петропит» находится здание бывшего универмага «Карелия-Маркет». Торговые площади сдают в аренду. Уточняется, что благодаря вырученной прибыли городские власти планируют провести ремонт здания и впоследствии разместить в нем муниципальные учреждения. О том, как в городской администрации планируют «аккумулировать» прибыль от торгового центра, смотрите в материале «Карелия-Маркет» — из рук в руки. Дворца детей здесь не будет».