Парки столицы готовятся к летнему сезону

Цветы, выращенные в оранжерее Парка Горького, почти готовы к высадке. В этом лично убедился корреспондент «Вечерки».

В оранжерее Парка Горького уже самая настоящая весна. Здесь 21 градус тепла и всегда светло. Температуру поддерживают специальные печки, напоминающие кондиционеры.

На часах — 10:30. Агроном Анна Кузнецова , заместитель заведующего оранжереей Парка Горького, начинает ежедневный обход. Ближе всего к нам — оливковые деревья. Их в оранжерее больше 50.

— С каждым днем оливки становятся все крупнее, — отмечает агроном, тщательно рассматривая темно-зеленый и немного шершавый плод. — Летом их даже можно будет попробовать на вкус, если захочется. Из деревьев еще у нас будут пальмы. Но их мы высадим лишь в середине лета.

Пальмы растут в другом конце оранжереи, поближе к печкам. По словам агронома, в Москве они чувствуют себя ничуть не хуже, чем в жарких тропических странах. Их высаживают в парке, пока на улице жарко. А когда приходят холода, возвращают в оранжерею.

Остальные растения планируется высадить к майским праздникам на аллеях и клумбах парка. Сегодня к высадке практически готовы колеус, сцевола, сальвия (она же шалфей). Все растения отлично пережили зиму.

— Вот, к примеру, большая бегония, — Анна берет пульверизатор и начинает обрабатывать цветок. — Это сейчас она небольшая.

Но дайте ей подрасти, и у нее будут крупные листья и пышные белые, розовые или красные бутоны. Большая бегония, кстати, одна из наших «визитных карточек». В других московских парках вы это растение не увидите.