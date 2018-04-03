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Парки столицы готовятся к летнему сезону
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Парки столицы готовятся к летнему сезону 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Цветы, выращенные в оранжерее Парка Горького, почти готовы к высадке. В этом лично убедился корреспондент «Вечерки».
В оранжерее Парка Горького уже самая настоящая весна. Здесь 21 градус тепла и всегда светло. Температуру поддерживают специальные печки, напоминающие кондиционеры.
На часах — 10:30. Агроном Анна Кузнецова, заместитель заведующего оранжереей Парка Горького, начинает ежедневный обход. Ближе всего к нам — оливковые деревья. Их в оранжерее больше 50.
— С каждым днем оливки становятся все крупнее, — отмечает агроном, тщательно рассматривая темно-зеленый и немного шершавый плод. — Летом их даже можно будет попробовать на вкус, если захочется. Из деревьев еще у нас будут пальмы. Но их мы высадим лишь в середине лета.
Пальмы растут в другом конце оранжереи, поближе к печкам. По словам агронома, в Москве они чувствуют себя ничуть не хуже, чем в жарких тропических странах. Их высаживают в парке, пока на улице жарко. А когда приходят холода, возвращают в оранжерею.
Остальные растения планируется высадить к майским праздникам на аллеях и клумбах парка. Сегодня к высадке практически готовы колеус, сцевола, сальвия (она же шалфей). Все растения отлично пережили зиму.
— Вот, к примеру, большая бегония, — Анна берет пульверизатор и начинает обрабатывать цветок. — Это сейчас она небольшая.
Но дайте ей подрасти, и у нее будут крупные листья и пышные белые, розовые или красные бутоны. Большая бегония, кстати, одна из наших «визитных карточек». В других московских парках вы это растение не увидите.
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