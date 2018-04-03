Толстой: ОБСЕ и Россия объединят силы для предотвращения конфликтов в Европе

«Сегодня мы встретились с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером и обсудили те проблемы, которые сегодня разделяют Восток и Запад, а также пути налаживания взаимоуважительного диалога на площадке ОБСЕ», — сказал он.

По словам депутата, генсек ОБСЕ и представители Госдумы сошлись в необходимости «интенсификации равноправного диалога для обсуждения накопившихся проблем».

«Уверен, что нам удастся объединить общие силы и остановить наращивание жёсткой риторики, которое сегодня происходит на европейском континенте», — сказал он.

Гремингер добавил, что эскалацию конфликтов можно остановить только путём конструктивного диалога. «Я думаю, что наша встреча принесёт свои плоды и поможет по-настоящему объединиться всем странам Европы», — сказал он.

Ранее Пётр Толстой провёл встречу с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером, который обещал заняться проблемой русских в Латвии

«Господин Заньер признал проблему притеснения русских в Прибалтике и сказал, что ОБСЕ будет заниматься проблемой русских в Латвии и фактическим запретом обучения на родном языке», — сказал вице-спикер.