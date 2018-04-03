Синюю подсветку включили на павильоне ВДНХ в поддержку людей с аутизмом

Павильон на ВДНХ в Москве подсветили синим в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Новосибирске, Всемирная акция ежегодно объединяет десятки городов со всего мира, «окрашивая» сотни зданий, скульптур и природных объектов в синий цвет. Никто не остается равнодушным, когда ярко-синими становятся пирамиды в Гизе, Ниагарский водопад или Эмпайр-стейт-билдинг. В Москве, Санкт-Петербурге Екатеринбурге и других городах России каждый год к акции присоединяются все новые участники.

«Помимо павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, в Москве в этом году в акции приняли участие «дома-книжки» на Новом Арбате, Манеж, Останкинская телебашня, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Центральный дом предпринимателя, Московская государственная консерватория имени Чайковского, башня «ОКО» в Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Участники таким образом обращают внимание на глобальный масштаб проблемы аутизма, с которым рождается, по самой щадящей статистике, каждый сотый ребенок в мире.

«Подсвети синим» — это не только масштабная акция, но и флешмоб, к которому каждый год присоединяются сотни человек, надевая в этот день синюю одежду, выпуская в небо синие шары или подсвечивая окна домов синей гирляндой.

Согласно резолюции ООН , всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), отмечается ежегодно 2 апреля начиная с 2008 года.

За последние десятилетия аутизм, ранее плохо изученный и представлявшийся редким и загадочным состоянием, сегодня признан одним из самых распространенных нарушений интеллектуального развития. Расстройства аутистического спектра (РАС) — это диагноз, который ставят людям, испытывающим трудности социального взаимодействия и общения, которым свойственны повторяющиеся действия и ограниченные интересы.