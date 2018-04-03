О «шуточных» произведениях известных композиторов рассказали в библиотеке на Астрадамской

В День смеха, 1 апреля, в библиотеке № 23 на Астрадамской улице юным читателям рассказали о «шуточных» произведениях великих композиторов. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Из видеопрезентации наши гости узнали больше о классической музыке, поняли, для чего композиторы иногда специально добавляют фальшивые ноты в свои произведения. В конце встречи читатели прослушали композиции Баха «Шутка», Гайдна «Сюрприз», Россини «Дуэт кошек», — поделилась заведующая библиотекой Елена Максименкова

Мероприятие прошло в рамках программы «Пять минут с искусством».

Адрес библиотеки: ул. Астрадамская, д. 4. (мю)