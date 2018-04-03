Грудинин на Московском экономическом форуме разгромил препоны для бизнеса

«Готовы возбудить уголовное дело, если высунулся»

Ни стратегии, ни понимания реалий — так эксперты Московского экономического форума охарактеризовали работу пока еще действующей исполнительной власти. По их словам, в правительстве до сих пор не могут осознать, что годы высоких цен на нефть остались позади и отечественная экономика нуждается в кардинальных переменах. По мнению спикеров авторитетного форума, бездействие чиновников загнало Россию в глубокий кризис. Причем пополняют сейчас карманы лишь спекулянты, в то время как рядовые россияне беднеют изо дня в день. Все свои надежды эксперты связывают с новым составом кабинета министров, который будет сформирован в мае, после инаугурации президента.

О том, что нашей стране необходимо выстроить экономическую стратегию, говорят не первый год. Более того, даже существует так называемый закон о стратегическом планировании, принятый еще в 2014 году. Однако, как и многие другие документы, действует он лишь на бумаге. «Наше правительство ставит во главу угла интересы личности, интересы корпораций. При этом интересы государства отодвигаются на второй и на третий план», — задал тон дискуссии сопредседатель Московского экономического форума (МЭФ) Константин Бабкин

Его позицию поддержали и другие выступающие. Что неудивительно: год от года МЭФ собирает экономистов и предпринимателей, которые не разделяют курс, проводимый финансово-экономическим блоком правительства и ЦБ . Не стал исключением и 2018 год.

В частности, с критикой на Центробанк обрушился советник президента Сергей Глазьев . По его словам, российская экономика остается «донором мировой финансовой системы». «Она находится в спекулятивной ловушке из-за carry trade, а негосударственный сектор вследствие архаичной денежно-кредитной политики почти полностью офшоризирован», — утверждает Глазьев.

Причем, как отмечает экономист, ждать помощи нам неоткуда. «В такой ситуации расчет на то, что Запад нам поможет или Восток нас вытащит, абсолютно не обоснован», — полагает советник президента.

Впрочем, в этом и нет нужды. При правильном экономическом курсе, по мнению Глазьева, российская экономика вполне может показывать 5% роста в год. «Сейчас только 60% промышленных мощностей загружены. При этом нет ограничений в научно-техническом потенциале и в сырьевой отрасли. Нет ограничений также и в трудовых ресурсах» — отмечает Глазьев.

«У банков денег куры не клюют. Но кредитные ставки как были высокими, так и остаются» — сетует Дмитриева.

Помимо дорогих кредитов, бизнес сталкивается и с другими препонами. «Точно так же, как и раньше, на нас висят правоохранительные органы , и по-любому готовы возбудить уголовное дело, если он высунулся. Точно так же засилье административных процедур, которые невозможно уже понять: они все пишут какие-то нормативы, а потом их применить невозможно. Один говорит „закрыть все двери“, а второй — „открыть все двери“, и оба наказывают», — рассказал председатель совхоза имени Ленина, недавний кандидат в президенты РФ Павел Грудинин

Тем временем, по его словам, люди хотят «справедливого перераспределения доходов от полезных ископаемых» и введения прогрессивной шкалы НДФЛ, а также бесплатного образования и медицины.

Однако вместо того, чтобы развивать экономику, чиновники лишь уповают на нефтяные котировки. «Нужно убедить власти страны в том, что развитие, основанное только на этом, невозможно. Что политика гарантированных доходов от сырья больше не работает и стране нужно опираться на другие факторы роста», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов

Будут ли все эти призывы услышаны? Члены кабинета министров, которые традиционно выступают на пленарных сессиях других статусных форумов, МЭФ ежегодно игнорируют.

Правда, собравшиеся эксперты не теряют надежды. Не за горами обновление кабинета министров. «Ближайшее время экономическую политику надо поменять в сторону людей и производства. Если этого не сделаем, то боюсь, что произойдет то, что было в Советском Союзе 20 лет назад. Надеемся, что новый президент выберет новое правительство, которое представит нам эффективный экономический курс в ближайшее время», — выразил надежду Грудинин.