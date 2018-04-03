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В Казахстане проверят точки продаж мороженого после массового отравления
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В Казахстане проверят точки продаж мороженого после массового отравления 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 3 апр — РИА Новости. Точки продаж мягкого мороженого проверят в Казахстане после массового отравления в Шымкенте (на юге страны), сообщил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбек Бекшин.
Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана сообщил 30 марта, что в инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. Госпитализация потребовалась 41 обратившемуся (среди них 20 детей), 20 пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. Полиция начала расследование массового отравления. Позже СМИ сообщили, что число отравившихся превысило 180.
"Все объекты… по реализации мягкого мороженого будут проверены по Казахстану", — сказал Бекшин журналистам.
По его словам, точка в Шымкенте, где продавали мороженое, из-за которого отравились люди, закрыта. Причиной отравления, по данным Бекшина, стали возбудители сальмонеллеза и стафилококка.
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