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Юная художница из Ховрина стала дипломантом городского конкурса «Мой заповедный уголок»
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Юная художница из Ховрина стала дипломантом городского конкурса «Мой заповедный уголок» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
На прошлой неделе, 26 марта, состоялось награждение победителей городского конкурса «Мой заповедный уголок», проходившего с 1 декабря 2017 года по 15 февраля 2018 года. Он был организован к 90-летию журнала «Юный натуралист». В нем приняли участие больше тысячи человек. Как отмечается на сайте клуба «Огонек» района Ховрино, семилетняя воспитанница изостудии «Семцветик» Катя Ф. стала дипломантом второй степени.
«Мы поздравляем всех участниц конкурса, а также руководителя студии Екатерину Толмачеву и желаем дальнейших творческих побед!», — говорится в сообщении.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, дом 33А. (то)
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