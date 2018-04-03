В ноябрьском колледже на 3D-принтере печатают даже шоколад

Ноябрьскому колледжу профессиональных и информационных технологий есть чем поразить и увлечь будущих абитуриентов. Школьники, пришедшие на ежегодный региональный форум «Матрица успеха, присматриваются к профессиям и знакомятся с технологиями, каких еще не знали.

Заместитель директора колледжа по информатизации Владислав Брущенко показывает девятиклассникам лабораторию мехатроники:

— Я предлагаю ребятам почувствовать себя нашими студентами, которые умеют программировать роботов. Как известно, сегодня большинство производств работает автоматически, будущее за робототехникой и компьютерным программированием.

— Я хочу связать свою жизнь с военной инженерией, — заявляет он. — Сегодня нам показывают интересные программы, я бы даже сказал, уникальные. Например, в лаборатории прототипирования мы создавали в 3D-технологии свои имена.

В одной из аудиторий проходят профессиональные пробы электромонтеров. Денис Казачинский собирает схему трехэтажного подъемника. Победитель регионального этапа WorldSkills, он уже работает в »Газпроме» и готовится к отборочному чемпионату в Москве на всероссийский этап.

Мастер производственного обучения и преподаватель спецдисциплин электромонтеров Татьяна Хлыстунова говорит, что профориентация такого рода приносит свои плоды очень быстро. Многие школьники, побывавшие на «Матрице успеха» прошлого года, теперь учатся в колледже.

— В том году после форума быстро набралась группа будущих электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и техников-электриков. Дети увидели, что это за специальности, и пришли к нам учиться, — рассуждает она. — После колледжа им открыта дорога в вузы на льготных условиях на второй-третий курс, они могут стать инженерами-электриками. Добавлю, наше направление одно из самых востребованных. Очевидно, что эта профессия не отомрет в связи с прогрессом. Электрики будут нужны всегда. Тех же роботов кто-то должен обслуживать.

Девчонкам больше интересны «женские» специальности. Сестринское дело — специальность не из простых. Студентки колледжа показывают школьникам, как правильно делать уколы, рассказывают, чему их учат на занятиях.

— А от чего бывают «шишки» после уколов? Как не попасть в сосуд иголкой? А если воздух в шприц попадет? — девятиклассники задают вопросы, ответы на которые будут интересны и взрослым. Студенты терпеливо отвечают.

В столовой «вкусные» пробы и мастер-классы. Самое интересное — 3D принтер, который печатает шоколадные фигурки. Заказать можно что угодно — снежинку, елочку или свой портрет. Потом использовать в украшении торта или пирожных. Шоколад покупают специальный, фигурки выходят изящные и на вид очень аппетитные.

Не обошли современные технологии и дошкольное воспитание. Преподаватель колледжа Алёна Пашкевич показывает, как рисовать 3D ручками. Считается, что метод помогает детсадовцам и младшим школьникам разрабатывать мелкую моторику. Такое чудо техники будет нелишним в любой семье, где есть дети. В колледже есть кукольный театр и даже театр теней.

С марионетками экскурсанты делают селфи, потом снимки выложат в группу в «Вконтакте». Главный приз за лучшее фото — айфон.

Организаторы ожидают, что во время форума площадки колледжа посетят 1100 выпускников школ Ноябрьска. Более двадцати видов профессиональных проб и испытаний, элективных курсов, мастер-классов, психологическое тестирование, выставки, конкурсы с призами для самых активных участников. Уже прошла научно-практической конференция для педагогов «Образование через всю жизнь: проблемы и перспективы».