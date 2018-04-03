«Швабе» повысил качество оптики для исследовательской техники

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал и запатентовал новый способ изготовления дифракционных решеток, применяющихся в спектрографах. Технология на 5% повысит рабочие характеристики приборов.

Метод разработан специалистами Государственного института прикладной оптики» (ГИПО) холдинга «Швабе». В 2019 году он будет внедрен в производство дифракционных решеток, работающих в ультрафиолетовой, видимой, ближней инфракрасной и рентгеновской областях спектра. В составе исследовательской техники, преимущественно спектрографов, эти изделия являются основным оптическим элементом для выделения волны заданной длины.

«Эффективность дифракционной решетки, выполненной из кварцевого оптического стекла, зависит от точности нанесения технологических штрихов на ее поверхность. Наш инновационный способ позволяет осуществлять нарезку штрихов дифракционной решетки с идеально треугольными профилями. В результате рабочие характеристики изделий возросли на 5%», — рассказал генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

Суть нового метода предприятия «Швабе» заключается в том, что на кварцевое оптическое стекло наносится специальная полиэфирная смола. Именно в ней и наносят штрихи. Впоследствии этот слой пластичного материала удаляется со стеклянной поверхности посредством реактивного ионно-лучевого травления.

Дифракционные решетки, работающие в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра, применяются в спектрографах для качественного и количественного физико-химического анализа разных веществ. Изделия, функционирующие в рентгеновской области спектра, используются в устройствах, осуществляющих высокоточный спектральный анализ металлов, почвы и строительных материалов. Они также востребованы в приборах в сфере медицины, криминологии, археологии и реставрации.