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На Урале выявлено 340 нарушений в учреждениях для детей-сирот
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На Урале выявлено 340 нарушений в учреждениях для детей-сирот 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Прокурорские проверки, которые охватили более 300 детских домов на территории УрФО, выявили многочисленные нарушения закона о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба окружной Генпрокуратуры.
Проверки были инициированы после скандала в Лазуренской школе-интернате. И одной из причин случившегося в прокуратуре назвали халатность должностных лиц Центрального управления социальной защиты населения администрации г. Челябинска.
«Мужчина, совершавший преступные посягательства в отношении воспитанников, имел доступ в учреждение благодаря безосновательно выданному заключению о возможности его посещения и общения с неограниченным кругом воспитанников — без проведения необходимых психологических консультаций и выяснения мотивов получения такого разрешения.
В связи с этим территориальным подразделением СК России 12.02.2018 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по которому проводится расследование», — указанно в сообщении.
Четверо чиновников из управления социальной защиты Сосновского района привлечены к дисциплинарной ответственности, директор школы-интерната — уволен.
На территории округа было проверено более 300 социальных учреждений, где живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Выявлены 340 нарушений, в том числе норм пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований. Воспитанники вовремя не проходили диспансеризацию, «выявлены факты бездействия по зафиксированным случаям причинения телесных повреждений воспитанникам детских домов и совершения в отношении них иных противоправных действий».
Возбуждено 32 делав рамках Кодекса об административных правонарушениях и 2 уголовных дела.
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