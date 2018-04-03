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Десять новых медучреждений построят в Башкирии до 2020 года
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Десять новых медучреждений построят в Башкирии до 2020 года 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Правительство Башкирии в ближайшие 2,5 года планирует направить на развитие сети медицинских учреждений около 14 млрд рублей. Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил сегодня на медицинском форуме.
«Мы начинаем новую программу по строительству объектов здравоохраения. Стройки значимые, большие. Они потребуют порядка 13-14 млрд рублей в ближайшие 2,5 года», — сказал Рустэм Хамитов.
В частности, отметил Рустэм Хамитов, речь идет о строительстве новых корпусов Республиканского онкологическом центра, Республиканского кардиоцентра, детских поликлиник в Дюртюлях и Туймазах, хирургических корпусов в Октябрьском и Учалах, зданий новых поликлиник в Республиканской больнице имени Куватова и в Бирске, новых корпусов Республиканской инфекционной больницы и родильного дома №3, а также некоторых объектов образования.
По словам главы, стройки значимые, в течение ближайших 2,5 лет на их финансирование будет направлено около 13-14 млрд рублей. Источник финансирования — поступление от прибыли нефтяной компании. Средства уже получены. Рустэм Хамитов заверил, что власти сделают все возможное, чтобы республика сделала качественный скачок в системе здравоохранения и образования.
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