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Подрядчика для калужского Дворца спорта попытаются найти еще раз
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Подрядчика для калужского Дворца спорта попытаются найти еще раз 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Министерство конкурентной политики Калужской области 2 апреля вновь объявило торги по поиску подрядчика для строительства Дворца спорта в Калуге, разместив на сайте госзакупок конкурсную документацию. По сравнению с предыдущим аукционом, который не состоялся из-за отсутствия желающих принять в нем участие, стоимость контракта была увеличена, на 29,5 миллиона рублей, до 3 миллиардов 849,5 миллиона. Как сообщается на сайте госзакупок, заявки будут приниматься до 18 апреля. Аукцион назначен на 23 апреля. Компанию, которая согласится построить Дворец спорта, областные власти начали искать еще в прошлом году. Но аукционы либо признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок, либо победители аукциона признавались уклоняющимися от заключения контракте. Снести стадион «Центральный» и получить часть средств на строительство Дворца спорта, правда, удалось.
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