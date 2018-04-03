Как протестуют у мусорного полигона в Коломне

Коломна вслед за Волоколамском Балашихой стала третьей «горячей точкой» в борьбе подмосковных жителей против свалок. Мусорный полигон «Воловичи» существовал возле города с начала 1990-х, однако с лета 2017 года он начал стремительно расти. По словам горожан, им может угрожать экологическая катастрофа. Местные жители перекрыли мусоровозам проезд к свалке. Как развивается ситуация у подмосковного мусорного полигона — в материале RT. Уже больше недели жители подмосковной Коломны и окрестных населённых пунктов не дают проехать мусоровозам к свалке «Воловичи». На перекрёстке, ведущем к мусорному полигону, они круглосуточно несут вахту. На окраине посёлка Семёновское с 10 утра стоит толпа в человек 20, утренняя смена протестующих сменяет ночную.

Чётких договорённостей и расписаний «дежурств» у митингующих нет — люди просто приезжают к известному месту по мере возможности. За счёт этого на перекрёстке постоянно находится от 15 до 70 человек, кто-то приходит «погулять» каждый день, кто-то только на выходные.

К свалке на ТБО «Воловичи» ведёт двухполосная дорога. Со стороны полигона находится автобусная остановка, а возле неё — пешеходный переход. Эта «зебра» возле перекрёстка стала «рубежом обороны» протестующих — люди бесконечно переходят дорогу из стороны в сторону, создавая помехи к проезду мусоровозам из Москвы (их от «местных» отличает крупный тоннаж).

«Мы тут просто гуляем, — говорит Инна, жительница Семёновского. — Гулять же не запрещено, верно? Есть те, кто недалеко от свалки живёт, вроде меня, а есть и просто сочувствующие, кто понимает, что подобное и с ними может произойти. Я вот домохозяйка, дочка уже выросла, поэтому времени у меня свободного много. А так тут разный народ — от безработных до предпринимателей. Как видите, никто смрадом дышать не хочет и воду отравленную пить. Гуляем с прошлого воскресенья, когда утром так со свалки потянуло, что караул».

«Я с завода тепловозостроительного, рабочий, — говорит Дмитрий, мужчина лет тридцати пяти, он тоже из Семёновского. — Я не один со своего предприятия — у нас многие поддерживают акцию. Молодёжь в основном — старики говорят, что ничего мы не добьёмся. Начальство сначала не против было. Мы листовки на заводе развесили с призывами поддержать протест. Но потом потребовали от охраны завода листовки снять. Никто нам и не угрожал: пока на работу вовремя ходишь, всё нормально. Я поэтому только вечером могу приходить и по выходным».

Расширение свалки

Мусорный полигон твёрдых бытовых отходов «Воловичи» находится всего в нескольких километрах от посёлка Семёновское, чуть дальше уже Коломна. Свалка существует здесь с 1990 года, однако с момента её появления и до лета 2017 года местные жители не испытывали с таким соседством особенных хлопот, а некоторые и вовсе не знали о существовании полигона.

Долгие годы сюда свозился мусор только из Коломны и близлежащих деревень. Однако с лета 2017 года свалка начала стремительно расти: ежедневно сюда стало приезжать до 300 мусоровозов из Москвы и других городов Подмосковья.

Причина проста — в регионе сократили количество полигонов, из-за этого нагрузка на оставшиеся свалки возросла в разы.

Наплыв мусора сильно обеспокоил жителей подмосковного города. По их словам, в воздухе появился запах сероводорода, замеры проб воды и почвы стали показывать многократное превышение допустимых норм содержания вредных веществ, а в близлежащем Семёновском пруду якобы умерла вся рыба.

Осенью 2017 года появилась инициативная группа граждан, которая действовала путём обращений и запросов к официальным органов с требованиями организовать ревизию на ТБО «Воловичи». В результате на полигоне были найдены нарушения по самым разным статьям — от правил эксплуатации до санитарных норм.

В частности, в ходе одной из государственных проверок вскрылось, что на свалке не соблюдаются правила трамбовки отходов (так называемая «пересыпка», когда через каждые 2 метра мусора выстилается слой из земли). Отсутствие «пересыпки» отходов ведёт к ускоренному скоплению на полигоне свалочных газов и, как результат, — запах на многие километры и отравленная окружающая среда.

Однако прибыль от свалки позволяла её собственникам не замечать штрафов по 200 тысяч рублей.

Терпение местных жителей лопнуло, когда они узнали, что областные власти собираются расширить полигон с 25 гектар до 118 (ТБО «Ядрово» в Волоколамске сейчас занимает площадь в 3 гектара), потратить на дорогу к свалке 20 млн рублей из местного бюджета, а также разместить в Воловичах мусоросжигательный завод.

Местные граждане возмутились, что их мнения по данному поводу власти спрашивать не стали. Вдохновлённые примером Волоколамска и Балашихи, жители Коломны решили выразить своё негодование.

Теперь к маленькой инициативной группе в 40 человек примкнула значительная часть населения 150-тысячного города и его окрестностей.

«Водителей мы накормили»

Местные жители рассказывают о столкновениях с ОМОНом, которые произошли у полигона на пятый день акции. К этому времени люди якобы уже обустроились на месте, принесли мангалы, термосы с горячим питьём и контейнеры с едой.

«Сначала ничего не было, — вспоминает Дмитрий, студент из Семёновского. — Просто приехал ОМОН утром: они стоят, мы стоим, всё нормально. Приехали грузовики с мусором, мы не пустили. Потом гвардейцы стали нас просить сместиться. Мы отошли к забору у перекрёстка. Ждали провокаций с нашей стороны, но мы же тихо стояли. Никого не трогали, ничего не выкрикивали, никаких плакатов и лозунгов, просто гуляли. Потом нам заявили, что мы мешаем проезду транспорта и не подчиняемся законным требованиям инспектора ДПС ».

«Человек 30 из наших свинтили и увезли в полицию. В основном, все штрафами за нарушение ПДД в 500 рублей отделались, но двум женщинам административку на 5 тысяч «пришили». Желающих в городе наши штрафы оплатить много нашлось», — рассказал Дмитрий. Официально эта информация пока не подтверждается.

Олесь, мужчина из Семёновского, дежурящий на перекрёстке уже неделю, рассказал корреспонденту RT, что смог пообщаться с начальником гвардейцев.

«Там у них главным полковник был, — говорит Олесь. — Нормальный мужик, в целом к нам хорошо настроен был, суть проблемы понял. С другой стороны, гвардейцы-то не местные, поэтому на сильное сочувствие мы не рассчитывали. Но мы любых провокаторов сами гоним. Мы здесь для того, чтобы права свои отстаивать».

По словам Олеся, водителей мусоровозов, которых они не пустили, протестующие сами же и накормили.

«Мы водителей не трогали, — поясняет митингующий. — Сами им поесть и попить принесли. А им и вовсе всё равно, пустят их или нет — солдат спит, а служба идёт. Деньги капают вне зависимости от факта доставки мусора».

«Администрация решила повременить»

Ближе к 16:00 к протестующим приехал Вячеслав Егоров , лидер «инициативной группы». На перекрёстке уже не меньше 50 человек. Вячеслав доложил собравшимся о текущем положении дел и перспективах развития ситуации. По его словам, в администрации сообщили, что ещё три дня мусор на полигон везти не будут.

«Мы уже в понедельник ожидали, что грузовики поедут, люди наготове были. Сейчас администрация решила повременить», — рассказывает он.

Вячеслав заверил корреспондента RT, что люди не уйдут от полигона, пока вопрос не будет решён.