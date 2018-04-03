Глава Коломны предложил гражданским активистам высадить деревья вокруг свалки «Воловичи»

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Глава городского округа Коломна Денис Лебедев предложил гражданским активистам муниципалитета вместе высадить деревья вокруг местного полигона бытовых отходов «Воловичи», чтобы гарантировать, что его площадь не будет расширена. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"Высадить какое-то количество деревьев 300-500 деревьев, чтобы всем было понятно, что здесь уже точно свалки не будет. Люди своими руками посадят деревья. Они взяли предложение на обсуждение", — сказал он.

Ранее активисты в социальных сетях высказывали свое несогласие с первоначальными планами министерства экологии и природопользования Московской области открыть новую часть «Воловичей» в 2019 году вблизи действующего полигона после того, как он закроется в 2018 году. Затем Лебедев объявил, что новая часть не будет «прирезана» к существующей, ее разместят в другом месте. По его словам, этому проекту предстоит пройти геологическую и геодезическую экспертизу и общественные слушания, прежде чем «будет определена конечная точка».

"Воловичи" — один из пяти полигонов, старые отработанные части которых будут закрыты и рекультивированы и при которых откроются новые современные карты. Новая часть коломенской свалки будет принимать до 500 тыс. тонн отходов в год с 2019 года, согласно документам минэкологии Подмосковья.