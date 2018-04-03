«Полное обследование бесплатно»: челябинцев предостерегли от диспансеризации у частников

В областном Фонде обязательного медстрахования предостерегли южноуральцев от обследований в «Эстетик-центре» на улице Елькина, 45а в Челябинске . Поводом для предупреждения стали массовые приглашения людей на полное обследование организма по полису в рамках некой федеральной программы.

Как сообщили в пресс-службе фонда, челябинцы начали сообщать о настойчивых приглашениях в контакт-центр фонда.

— Как ведомство, ответственное за ведение реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Челябинской области , официально заявляем, что учреждение «Эстетик-центр» на улице Елькина, 45а в систему ОМС не входит, следовательно, никаких услуг по полису оказывать не может, — акцентировала и. о. заместителя директора ТФОМС Челябинской области Юлия Маркова . — Бесплатная медицинская помощь по полису ОМС может быть оказана только в тех организациях, которые включены в систему обязательного медицинского страхования, и это далеко не все медицинские организации, которые работают на территории региона.

По полису можно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике по месту жительства. Перечень медучреждений, в которые можно обратиться, размещён на сайте ФОМС.

— Мы призываем жителей региона проявлять бдительность и не становиться заложниками недобросовестных действий некоторых медицинских центров, — подытожила Юлия Маркова.

В фонде напомнили, что по вопросам оказания медпомощи можно обратиться к своему страховому представителю, координаты которого указаны в каждом полисе, или позвонить по бесплатному номеру телефона контакт-центра 8-800-300-10-03. В случае вымогательства денег или навязывания кредитных обязательств — незамедлительно обращаться в правоохранительные органы