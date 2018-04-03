«Полное обследование бесплатно»: челябинцев предостерегли от диспансеризации у частников 

В областном Фонде обязательного медстрахования предостерегли южноуральцев от обследований в «Эстетик-центре» на улице Елькина, 45а в Челябинске. Поводом для предупреждения стали массовые приглашения людей на полное обследование организма по полису в рамках некой федеральной программы.
Как сообщили в пресс-службе фонда, челябинцы начали сообщать о настойчивых приглашениях в контакт-центр фонда.
— Как ведомство, ответственное за ведение реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Челябинской области, официально заявляем, что учреждение «Эстетик-центр» на улице Елькина, 45а в систему ОМС не входит, следовательно, никаких услуг по полису оказывать не может, — акцентировала и. о. заместителя директора ТФОМС Челябинской области Юлия Маркова. — Бесплатная медицинская помощь по полису ОМС может быть оказана только в тех организациях, которые включены в систему обязательного медицинского страхования, и это далеко не все медицинские организации, которые работают на территории региона.
По полису можно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации или профилактического осмотра в поликлинике по месту жительства. Перечень медучреждений, в которые можно обратиться, размещён на сайте ФОМС.
— Мы призываем жителей региона проявлять бдительность и не становиться заложниками недобросовестных действий некоторых медицинских центров, — подытожила Юлия Маркова.
В фонде напомнили, что по вопросам оказания медпомощи можно обратиться к своему страховому представителю, координаты которого указаны в каждом полисе, или позвонить по бесплатному номеру телефона контакт-центра 8-800-300-10-03. В случае вымогательства денег или навязывания кредитных обязательств — незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Частные центры начали приглашать челябинцев на обследование по полису ОМС прошлой весной. Тогда Минздрав и ФОМС призвали осторожнее относиться к этим звонкам и проверять информацию. Расследование корреспондента 74.ru показало, что по указанному адресу находится небезызвестный продавец дорогостоящей косметики ООО «Гранд Эстетик», которым давно заинтересовался региональный Роспотребнадзор. Раньше компания приглашала на обследования челябинок, после чего им предлагали заключить договор на покупку дорогой косметики либо приобрести абонемент на косметические процедуры. После этого многие клиентки пытались расторгнуть договор, но сделать это даже через суд не смогли.