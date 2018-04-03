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Деревянные качели отремонтировали во дворе на Зеленоградской
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Деревянные качели отремонтировали во дворе на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 33, корпус 7 по Зеленоградской улице привели в порядок деревянные качели, у которых были сломаны ручки. Об устранении замечания отчитался замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что качели отремонтированы. Ручки на качелях восстановлены. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии и безопасна для эксплуатации», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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